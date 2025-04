Pichetto: 'El dólar a 1000 no le conviene al sector exportador'

El diputado nacional, titular del bloque Encuentro Federal, por la Provincia de Buenos Aires, dialogó con Entre Amigos este martes. Se refirió a la marcha económica del gobierno. Solicitó reconocer que ya hubo remarcación de precios y que será necesaria una devaluación del 15%, con el consiguiente aumento de salarios, para hacer frente a la escalada de precios.