Día de la Construcción: ¿cuáles son las dudas más comunes dentro del rubro?

La Dra. Paula Lucio, integrante del grupo Brausa, respondió al aire de LU32 consultas de oyentes, todas ellas relacionadas al rubro de la construcción. La abogada respondió preguntas sobre la ART, el régimen jubilatorio y dudas acerca de aportes y relación de dependencia, entre otros temas.