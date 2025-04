"El trabajador de construcción es irremplazable"

Foto: En Línea Noticias



Con motivo del Día del Trabajador de la Construcción, el Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Olavarría, Orfel Fariña, conversó con LU32. En primer lugar, destacó la importancia del trabajador de la construcción y reconoció que Olavarría se encuentra en una situación de “privilegio” dentro del rubro.