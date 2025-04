En el día del trabajador de la construcción, desde la UOCRA lamentan la caída de la actividad

Foto: El Popular Hoy

El Secretario General de la Seccional Olavarría de la Unión Obrera de la Construcción, Ignacio Giménez, se expresó este martes y dio cuenta del estado de situación de esta rama de la economía. “Las obras empiezan y terminan” puntualizó el gremialista cuando fue consultado por la cantidad de trabajadores registrados.