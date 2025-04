Pablo Messineo brindará una charla en Coopelectric sobre arqueología

Desde el “Ciclo de Charlas 2025”, se invita a la comunidad a participar de la charla: “¿Qué nos cuenta la arqueología sobre la forma de vida de los grupos humanos en el pasado?”. La misma será dictada por el Dr. Pablo Messineo, el jueves 24 de abril a las 19:30 horas en el Salón Auditórium de Coopelectric, con entrada libre y gratuita.