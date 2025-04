Abel Alves: "Gatti era un visionario del fútbol"

El experimentado entrenador charló con Fabian Casanella en "60 Minutos", por LU32 AM1160, y recordó al ex-arquero luego de su fallecimiento el pasado fin de semana. Aprovechó el espacio para hablar de su paso por Loma Negra, mencionó el momento que está atravesando y destacó su campeonato con el "carbonero" en los años '90.