Día del Libro: “El libro es un producto colectivo”

Guillermo del Zotto, escritor olavarriense y uno de los editores de “Del Altillo”, se acercó a los estudios de LU32 para compartir su experiencia en ambos roles dentro de la literatura. Habló sobre el libro como objeto cultural y social, sobre las dificultades que enfrenta una editorial independiente y sobre su camino como autor.