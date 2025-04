Lautaro Basterrica: “Contentos, pero con los pies sobre la tierra”

El jugador de Loma Negra habló en 60 minutos sobre el gran presente futbolístico del equipo que dirige Nicolás Rosales. Se lamentó por el empate en la última fecha ante Pirovano y reconoció que estan haciendo un gran torneo,de todas manera fue cauteloso ya que manifestó que hay equipos de mejor nivel.