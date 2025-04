Trabajadores de Cerro Negro cortan la ruta

Culminado el período de conciliación obligatoria este jueves a las cero horas, se inició una nueva medida de fuerza que involucra paro y la manifestación sobre la 226 y el acceso a la fábrica. La unidad móvil de LU32 con Rodrigo Fernández estuvo en el lugar , y dialogó con Gustavo Bustamante, secretario general del gremio.