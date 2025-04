Stuppia: ‘Entre el 30 y el 40% de los trabajadores municipales están debajo de la línea de la pobreza’

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, habló en Lu32 sobre el acuerdo paritario confirmado durante la tarde de este miércoles. Advirtió sobre la situación del sector y aseguró que por el momento, la negociación está cerrada.