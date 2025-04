“La gente recuerda la inundación sobre todo a través de los sentidos”

En el marco del 45° aniversario de la inundación de 1980, Marcos Rodríguez, historiador de oficio, estará a cargo de una charla denominada "La inundación del 80: a 45 años de la catástrofe que marcó a Olavarría". Será este viernes a las 19:00 horas en la Biblioteca Collinet, en Alsina 2659.