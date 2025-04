'En el '82 tomé conciencia de lo que era fotografiar un Papa'

Foto: Víctor Bugge

Víctor Bugge, fotógrafo durante décadas de la Presidencia de la Nación, contó su experiencia en torno a la relación con Francisco y cómo llegó a fotografiar la intimidad de Bergoglio en el Vaticano. Él considera haber sido el primero en hacer un trabajo de esas características, ya que en el ámbito papal no había un puesto para esa tarea específica.