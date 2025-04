Presentaron la Vuelta al Municipio con salida desde el Parque Eseverri

Fue con una conferencia de prensa en la mañana de este jueves en el Salón Rivadavia. La misma estuvo encabezada por el intendente Maximiliano Wesner, la secretaria de Desarrollo de la Comunidad, Laura Gamberini, el subsecretario de Deportes, Juan Pablo Arouxet y el profesor Alejandro Dirgam, por el CAVO.