Arouxet: “Venimos trabajando para que sea una fiesta”

El subsecretario de Deportes Juan Pablo Arouxet, habló con la unidad móvil de Radio Olavarría luego de la presentación oficial de la 36° Vuelta al Municipio. Adelantó que ya hay más de 600 inscriptos y que se esperan corredores de toda la región. Destacó que está pensada como una prueba profesional, pero también comunitaria.