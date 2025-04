Enzo Jarrie: "Todos tenemos que estar apoyando a Loma Negra"

El Director de Gestión Deportiva municipal, Enzo Jarrie, charló en "60 Minutos" sobre el lanzamiento del primer torneo de Primera División de Handball en Olavarría y aprovechó el espacio para ratificar su presencia y la del municipio en la convocatoria de este Viernes en el Club Loma Negra, a raíz del crítico momento que está atravesando la institución.