APPS: 60 anotados para Tres Arroyos

El autódromo "Segundo Taraborelli tendrá un buen parque para la segunda presencia del torneo que se disputará en el autódromo del “Moto Club” Tres Arroyos. La inscripción final arrojó un buen número de protagonistas, serán 61 los autos presentes en este segundo capítulo del torneo. La Monomarca será la categoría con más unidades, serán 26 los presentes en el “trazado tresarroyense. Con respecto a la fecha pasada estarán las bajas de Yonathan Gallardo, Hernán Errobidart, Santino Canozo, Juan José Cassou y Oscar Suárez, mientras que debutará el local Tomás Berti con el auto de “Nacho” Guisasola. La Promocional contará con un total de 18 protagonistas, con respecto a la fecha pasada estará la baja de Cristian Marotta. Por último, la Copa Gol llegará con 17 autos presentes con las vueltas de Aldo Gisler y Matáis Godoy, mientras que también figuran Pablo Demateo y Oscar Fernández, que debutarán en la categoría, pero ambos trabajan contrarreloj para terminar sus unidades y ser de la partida. MONOMARCA 1100 (26) Can Piloto 1 1 RICIUTTI, Esteban 2 3 CIRIOLI, Leopoldo 3 4 JUEZ, Emiliano 4 6 COLLODORO, Martin 5 7 CARDONE, Facundo 6 8 ALVAREZ, Facundo 7 10 NIEVES, Tomas 8 11 MEDINA, Facundo 9 12 OLIVERA, Matías 10 16 RODRÍGUEZ, Jorge 11 19 ANDERSON, Jonathan 12 20 ELISIRI, Ramiro 13 22 LEBRERO, Ricardo 14 24 ETCHECOLATZ, Gonzalo 15 33 BELTRAMELLA, Sergio 16 55 -MARCILLA, Alejandro 17 77 GELSO, Leo 18 80 MATTA, Nicolas 19 84 -OLIVER, Rodrigo 20 86 MENDIA, Lucas 21 91 Fausto Di Vito 22 107 GELSO, Agustin 23 111 - Santiago Leguizamon 24 114 ROSSI, Dario 25 180 SPINELLA, Jesus 26 188 GOROSTIETA, Xavier PROMOCIONAL 1100 (18) Can Piloto 1 2 FUCCI, Bernardo 2 3 SERRA, Manuel 3 4 GONZALEZ, Cesar 4 5 STRACQUADAINI, Braian 5 6 MENTASTY, Manuel 6 7 LATORRE, Benjamín 7 8 BENAGLIA, Martin 8 9 PENDAS, Gustavo 9 10 MACALUSO, Carlos 10 12 BENAGLIA, Mateo 11 13 EYHERART, Ariel 12 14 MESSLER, Facundo 13 15 NOCCETI, Facundo 14 16 GISLER, Gonzalo 15 19 BUONANDUCCI, Alejandro 16 22 MONFERRER, Juan Carlos 17 137 TARTUFERI, Diego 18 33 LEO SANCHEZ COPA GOL (17) Can Piloto 1 2- Marotta Leonardo 2 3- Leonetti Eddie 3 5- Errobidart Matías 4 6- Errobidart Lucas 5 7- Coniglio Pablo 6 9- Latorre Emiliano 7 17- Direnso Giorgio 8 33 - FORNES, Oscar 9 42 - COBOS, Raúl 10 56- Mantelli Andrés 11 71- Godoy Matías 12 86- Acevedo Juan Pablo 13 98- Binomio Quiles/Lappano 14 Demateo, Pablo 15 186- STREMEL, Mirko





