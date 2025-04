Farmacéuticos presentaron proyecto en el HCD por venta de medicamentos

La titular del Colegio que los agrupa a nivel local, Celeste Fernández Chaves, indicó en declaraciones a la unidad móvil de LU32, que se trata de una campaña con impulso provincial. Buscan realizar acciones que concienticen a la población para que adquiera remedios, solo en los locales habilitados.