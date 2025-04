“El maltrato infantil es mucho más común de lo que uno imagina”

Con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, el Juez Daniel Morbiducci, que se desempeña en el Juzgado de Familia N°1 con asiento en Olavarría, habló en Lu32. Reveló que los casos de maltrato se han incrementado en los últimos años, y que está acompañada de una mayor visibilización de la problemática. A su vez, fue crítico con el sistema judicial y dijo que tiene muchas falencias.