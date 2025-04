Braian Luna: "Tenemos que esperar los resultados para saber qué fue lo que le ocasiono los tres infartos a Martina"

El futbolista de Estudiantes contó en 60 minutos el momento complejo que está atravesando junto a su familia. Braian fue despedido de su trabajo y en simultaneo su esposa sufrió tres infartos, agradeció a todos sus compañeros y al club Estudiantes por el apoyo y la colaboración. La colecta aun continua para poder ayudarlos, Martina está internada en el Favaloro y evoluciona favorablemente a la espera de resultados de estudios.