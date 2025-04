Fabián Pérez: “El papa era una persona maravillosa, cuando vio mi pintura me dijo que se reconocía en ella”

El artista habló en exclusiva desde Los Ángeles para Radio Olavarría. Nacido en la localidad bonaerense de Campana, Fabián Pérez dejó atrás su sueño de ser futbolista para dedicarse al arte en Estados Unidos. Creador del estilo “neo-emocionalismo”, sus pinturas cautivaron a figuras como Diego Maradona, Al Pacino, Rafael Nadal y, recientemente, a Javier Milei.