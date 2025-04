Una multitud en apoyo al 'Celeste'

Este viernes por la tarde se desarrolló la reunión que estaba prevista donde se informaría a socios, adherentes, simpatizantes e interesados, acerca de la compleja situación por la que atraviesa la entidad social y deportiva de la Villa Alfredo Fortabat. Además de una gran cantidad de vecinos de la localidad y del partido en general que se hicieron presentes, estuvo el intendente Wesner, que comprometió apoyo del municipio incluso "si el fallo es adverso".