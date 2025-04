Club de Tecnología: una puerta hacia el futuro para los adolescentes

La coordinadora del Centro de Innovación Tecnológica municipal, Macarena Violante, destacó las actividades que se realizan con el objetivo de facilitar herramientas especializadas para los adolescentes que participan del Club de Tecnologías y comentó que en la mayoría de los casos el interés pasa por la robótica.