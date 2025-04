Suspensión de las PASO: “Era algo que se estaba dando en todas las provincias”

Tras la decisión de diputados de suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), se despejan parte de las dudas respecto al año electoral en la provincia de Buenos Aires. Finalmente, los bonaerenses votarán dos veces:

7 de septiembre para elegir legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares.

26 de octubre para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, es decir, 24 senadores y 127 diputados nacionales.

"Nosotros ayer en la Legislatura bonaerense, en Diputados, finalmente dimos la media sanción restante para que la suspensión se convierta en ley y los bonaerenses tengamos un poco más de certeza a la hora de ir a votar", celebró Martín Endere al aire de LU32, diputado provincial de la Séptima Sección por el PRO. "Para mí fue una una gran noticia, esperada, y lamentando como lo dije en su momento que quedamos prisioneros de la interna entre el kirchnerismo y el kicillofismo en la provincia de Buenos Aires, que no sabíamos cuándo cuándo ni cómo íbamos a votar", agregó el diputado.

En relación a las dudas que aún continúan, tienen que ver con los plazos electorales. Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, intentó sin éxito modificar los tiempos del calendario electoral, pero no hubo consenso al respecto.

Tal como está vigente en la Ley Electoral 5.109, con las elecciones provinciales fijadas para el 7 de septiembre, las inscripción de alianzas deberán realizarse con 60 días de antelación y las listas de candidatos se oficializarán en un plazo anterior a los 30 días previos.

"Originalmente el proyecto que que el Ejecutivo mandó al Senado, además de establecer la suspensión de las pasos, establecía plazos para lo que tenía que ver con la presentación de alianzas y la presentación de listas" explicó el diputado Endere.

"Esto es lo que hacía era acercarlos en el tiempo y permitirle a la justicia electoral de la provincia de Buenos Aires, que va a tener una experiencia inédita porque nunca organizó la totalidad de un proceso eleccionario, le permitiría tener plazos más holgados a la hora de llevar adelante la organización. Tal cual salió la ley del Senado, solamente lo que se hizo fue la suspensión de las PASO, no hubo pronunciamiento respecto de los plazos", indicó.

"Cuando ingresa a Diputados continúa la insistencia por parte de de la Junta Electoral. Pero lo que sucedía es que si ayer se introducía algún tipo de modificación a la ley, tenía que volver al Senado", señaló Endere.

"Entonces, la opción fue que salga la ley tal cual tenía la media sesión del Senado", concluyó el legislador.

La preocupación por los plazos que también incumbe a la Junta Electoral es por la cercanía de las fechas para la impresión de boletas. Sin PASO, podría haber miles de postulantes en el territorio bonaerense, lo que dificultaría la ingeniería en cuanto a los tiempos pertinentes para las papeletas en cada una de las ocho secciones electorales.

Por último, el diputado provincial de la Séptima Sección por el PRO se refirió al proyecto presentado por el peronismo para quitar la limitación en lo que tiene que ver con consejeros escolares, concejales y legisladores provinciales.

"Hasta el día de hoy no tenemos novedad de que haya expectativa de ingresarlo en alguna sesión que debería tratarse en el Senado, que es la cámara de origen. Mi visión personal y con los que he hablado dentro del espacio, es contraria. Yo creo que es un tema que está resuelto. Y que es importante la alternancia, creo en la alternancia, me parece que enquistarse en cualquier espacio no le hace bien y me parece que es un tema que ya estaba resuelto. Lamento que siempre esté ahí como la gatera para salir, pero confío, por lo menos con los que he hablado, que son de distintas fuerzas políticas también, con que eso es algo que no va a terminar sucediendo. No sé hasta dónde es un razonamiento y hasta dónde es un deseo, pero yo creo que no debería avanzarse en esto", concluyó Endere.