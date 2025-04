Se presentó oficialmente el Torneo Nacional de Newcom en Pueblo Nuevo

En la mañana de este martes, en las instalaciones del Club Pueblo Nuevo, el móvil de LU32 se hizo presente para la oficialización del primer Torneo Nacional de Newcom en categoría +68 que llevará el nombre de "Copa Hauswaguen". De la misma, participaron autoridades municipales, auspiciantes y parte de la organización del mismo.