Profesionales olavarrienses presentes en una nueva edición del COSAPRO

La subsecretaria de Atención Primaria de la Salud, Dra. Florencia Lestrada habló en LU32 sobre la participación de los especialistas locales en el Consejo de Salud de la Provincia de Buenos Aires donde se dirimen los horizontes de las medidas provinciales en torno a la salud.