UNICEN: ‘Si hay una oferta de exposición de carreras, la tenemos que tener en todas las sedes’

Este miércoles se concreta la ExpoUNICEN en el campus universitario de Olavarría. Se trata de una jornada donde la Casa de Altos Estudios Regional, muestra a los estudiantes de los últimos años de las secundarias, todas las carreras que se pueden seguir en las distintas sedes y en la subsede que conforman a la Universidad. Estuvo el Dr. Marcelo Aba, rector, que dialogó con la Unidad Móvil de LU32.