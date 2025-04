“La humedad del suelo es una variable clave”

Al aire de LU32, Mauro Holzman, investigador del Instituto de Hidrología de Llanuras de Azul, habló respecto al posible impacto del fenómeno de El Niño en las zonas rurales. Anticipó qué es lo que hay que tener en cuenta para encarar el resto del año y llevó tranquilidad respecto al monitoreo de los cursos de agua, al cual definió como "constante"