"Los resultados no son de un día para el otro, pero llegan"

"Tercer Tiempo TV", de Bolívar, cumplió 27 años al aire. Destaca entre otros programas porque su equipo está conformado por personas con discapacidad, quienes trabajan y producen todos los contenidos que se emiten al aire. César "El Gallego" Pérez, al aire de LU32, repasó la historia del proyecto y sobre aquello que motivó su nacimiento. El festejo viene acompañado de un desfile show.