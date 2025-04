Panaderías: “La bolsa de harina subió un 10% en los últimos meses”

La unidad móvil de Lu32 estuvo en un comercio ubicado en 25 de mayo y General Paz, y dialogó con su dueño acerca de los incrementos en el pan y derivados, anunciado este martes desde el Centro Industrial de Panaderos de Olavarría. Aseguró que la venta bajó considerablemente, a la par que hubo un incremento en impuestos y materia prima. El pan, dijo, rondará los $3.000 el kilo.