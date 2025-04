Silvio Santander: “Es un placer poder estar disertando en Olavarría”

El reconocido entrenador brindará una clinica en Racing y en Pueblo Nuevo. El contacto se dio a través de Cristian Sánchez y se llevara a cabo este fin de semana. Silvio Santander dialogó este mediodía en 60 minutos y remarcó que se siente muy a gusto de realizar estas disertaciones de Básquet en la ciudad.