Joaquín Vizcaino: “Vamos a jugar la copa Centenario”

Lo confirmo en 60 Minutos el entrenador de Recalde. “Nos veníamos preparando para mitad de año, este nos tomó como sorpresa, pero estamos a gusto de poder jugarla. Tenemos un plantel amplio, algunos están a préstamo y podrán volver, afrontaremos la copa con la base del plantel”. Reconoció el entrenador.