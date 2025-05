Día del Trabajador: Olavarría tuvo el abril con mayor cantidad de despidos registrados de los últimos seis años

Foto: Central de Noticias

En el marco del 1° de mayo, se expresó en LU32 Lucas Miriuka, titular de la delegación local del Ministerio de Trabajo de la Provincia. Una de las funciones de la oficina es refrendar acuerdos por ceses laborales. Responsabilizó de la situación mencionada al parate de la obra pública que, señaló, afecta a Olavarría como ninguna otra crisis lo hizo.