Resultados y entrevistas con los ganadores de la Vuelta al Municipio

Antes de las 11 horas culminaron los 5K y, minutos después, los 10K. En el caso de la prueba más extensa se la adjudicó un competidor de Balcarce, Mariano Barreiro. Los 5K quedaron en manos del olavarriense Alfredo Ardiles. Ambos dialogaron con LU32, contaron cómo se prepararon y cuáles son sus próximos desafíos.