Marotta: "Venía buscando ganar en Tres Arroyos"

De principio a fin fue la victoria para el piloto de Olavarría que cumplió rápidamente con el requisito para poder pelear por el campeonato. Este nuevo auto se había mostrado muy competitivo desde su puesta en pista en la primera fecha, en donde terminó como escolta.

“No me canso de agradecer a todas todos los chicos del taller. Una victoria que venía buscando hace rato porque venía de salir un segundo acá en la carrera pasada y quería ganar. Me gusta mucho este circuito y no había podido ganar, así que nada, me voy súper contento”, contó.

La final fue relativamente tranquila para él, durante la primera mitad Matías Errobidart lo siguió de cerca hasta que terminó con la rotura del motor, “Estábamos parejos quería tratar de hacer las dos o tres primeras vueltas media asegurándolas, Matías estaba cerca hasta que luego tuvo un problema. Puede hacer una luz y los chicos se complicaron un poco y bueno, eso también me ayudó a escaparme”, agregó Leo.