RADIO EN VIVO

'Hay una caída muy importante en el sector de la construcción y el minero'

En el marco del Día del Trabajador, el intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, dialogó con la unidad móvil de LU32, a cargo de Rodrigo Fernández. En sintonía con lo declarado en la conferencia de lanzamiento de la actividad, refrendó lo declarado por Lucas Miriuka horas antes en LU32. Afirmó la preocupación que tienen desde el Estado Municipal por la situación laboral.