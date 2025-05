'El Imparcial' cumple 65 años este 1 de mayo

El propietario del mercado enclavado en el corazón de El Provincial, Mario Lurbet, estuvo en el aire de Entre Amigos este jueves. Contó cómo adquirió e inició la actividad su padre y cómo él continúa con el legado del mismo, pese a todos los avatares que el país ha tenido a lo largo de estos años.