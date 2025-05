Tambucci con expectativas renovadas a Rosario

Luego de terminar dentro de los diez primeros lugares en las dos fechas iniciales el objetivo para Paraná era seguir avanzando y sumando puntos importantes, pero no lo consiguió ya que el Renault Clio no tuvo un buen funcionamiento.

“La verdad no viene siendo dentro de todo un buen año, pero bueno trabajando en conjunto con el equipo para pronto encontrar el rumbo estuvimos probando La Plata antes de venir a Rosario, así que bueno tenemos grandes expectativas para este fin de semana porque se mostró bien el auto en las pruebas, trabajamos bastante encontramos algunas cositas que le gustaron”, manifestó el de Sierras Bayas.

Las tareas en el ensayo apuntaron al chasis y la tendencia del auto cambió para bien, “notaba con respecto al año pasado que bueno había cambiado más que nada el tema de chasis para manejarlo estaba complicado y no me sentía cómodo si bien las primeras dos carreras no tuvimos malos resultados llegamos octavo en la primera y sexto en la segunda yo notaba que el auto bueno tenía vicios raros, tocábamos cosas y como que el auto no respondía a los cambios y bueno Paraná anduvimos muy mal, clasificamos creo que 22-23 lejos de los tiempos de punta y bueno eso la verdad nos preocupó mucho decidimos no largar la final para preservar el auto”, agregó Santiago.