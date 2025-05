Inició el primer Torneo Nacional de New Com +68 en Olavarría

En instalaciones del Club Atlético Pueblo Nuevo, donde se concretarán todos los encuentros, se realizó un emotivo acto en el marco del comienzo de los partidos. Hablaron José Maceo, titular del club; Juan Pablo Arouxet, subsecretario de deportes y Gabriel Rosatto, organizador del encuentro.