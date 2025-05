Ushuaia: el alerta por tsunami se localiza a 75 kilómetros

La periodista Coré Herrera explicó en Radio Olavarría qué sucedió en la mañana de este viernes, en torno a los movimientos sísimicos registrados en la zona. Manifestó que en la ciudad se sintió de distintas formas y que el alerta roja está situado en la costa chilena.