Kress en LU 32: el freestyler olavarriense sigue cosechando logros en su carrera

Competirá en la nacional Buenos Aires de Red Bull Batalla 2025. Se trata del evento más importante de freestyler hispano. Xavier Aragón (conocido popularmente como Kress) visitó nuestros estudios, hizo un repaso por su carrera en esta disciplina y contó sus sensaciones ante su participación en esta competencia que se realizará el 14 de junio en la ciudad de Buenos Aires.