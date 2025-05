Bomberos Olavarría en el 21° Congreso de la Federación de Asociaciones de Voluntarios

Desde la ciudad de Mar del Plata, el consejero regional de la Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, Hugo Fayanás, dialogó con LU32 y explicó la importancia de este congreso para el trabajo bomberil. La actividad reúne a autoridades de toda la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de votar a la nueva comisión directiva de la Federación.