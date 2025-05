Buscan reflotar el proyecto del Monumento al Trabajo

“Nos tenemos que remontar a una Olavarría de 1910, 1920, donde la ciudad estaba en un auge muy, muy importante”, rememora Claudio Filardo y señaló, en diálogo con LU32, que se iba a desarrollar la Fiesta de la Agricultura. “Como siempre en todos esos años, siempre se destacaba la visita de una personalidad. Y en ese caso fue la visita del gobernador” y fue así que llegó la propuesta de Leopoldo Bocazzi con la intención de hacer un regalo a la ciudad.

“A él le parecía que era una ciudad de trabajo. Entonces ahí empezó, en el patio de su casa, a dibujar lo que sería luego el Monumento del Trabajo, que salió de una charla con el gobernador”, comentó el historiador local.

“Después hubo personas que hacían todo lo que era el concreto, todo lo que era la parte de estructura, pero él hizo lo que serían las tres figuras importantes, que uno siempre recuerda la famosa foto, donde está el minero, donde está el ganadero y donde está el agricultor, donde en su pedestal en la cima tiene un águila como que la ciudad va a despegar. Y bueno, eso fue una obra que prácticamente él la hizo continuamente, no descansaba para hacer las figuras, mientras los obreros y los que la estaban construyendo, el pilar y todo lo que sería el hormigón”, describió el monumento, que estaba ubicado en la intersección de Pringles y República del Líbano.

Poco después, la ciudad estaba por cumplir 100 años y se decidió hacer modificaciones al desarrollo de la avenida Pringles. “No fueron con la idea de decir vamos a trasladarlo, porque era trasladable, se podía trasladar, y no tuvieron la idea de trasladarlo, teniendo en cuenta la cantidad de parques, sin que sean parques en ese momento, pero proyectos de parque que había, y directamente lo demolieron. Fue derribado para la ampliación y modernización, y para que no entorpecer la trayectoria de los vehículos que estaban en expansión en ese momento”.

Con la intención de que la ciudad pueda volver a tener una obra que destaque la historia laboral, se crea una Comisión Pro Monumento al Trabajo. “Lo que más se pudo lograr y se logró, tenía una ordenanza para establecer un lugar, un lugar donde el día de mañana se pueda emplazar el monumento”, comentó Filardo.

“Eso es una ordenanza que está vigente, primero se había pensado en el Parque Avellaneda, pero fue una cuestión de querer que sea la ciudad más ancha, que sea más expandible, y luego después se estaba el proyecto del instituto, y se fue desechado. Finalmente se concibió un lugar que está ubicado en la promulgación norte de la avenida Pringles, cerca de la ruta 226, o sea, para que sea visible a la entrada de la ciudad”.

“El proyecto está, está vigente, la idea está, el pedacito del monumento anterior está, es el yunque que está bien guardado y estuvo durante muchísimos años guardado en la Biblioteca Primero de mayo”.

Claudio Filardo explicó que la comisión tuvo, en ese sentido, varias reuniones con la gestión municipal de Ezequiel Galli, aunque todavía no fueron recibidos por Maximiliano Wesner. “No hemos tenido todavía ningún acercamiento, no hemos charlado para nada, esto está como stand-by, por una cuestión de costos. Es muy costoso realizar un monumento, y siempre se dijo que, obvio, no hay plata para un monumento”.