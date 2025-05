Galli: ‘Les servirá para cuando vuelvan a ser oposición’

El concejal del PRO-ERF se refirió a la cuestión salarial del intendente, pero también cargó con el uso de la herramienta de las bonificaciones. Hilario recordó la creación de la misma durante la gestión que ellos llevaron a cabo y cómo fue criticada por el actual oficialismo, otrora oposición, cuando comenzaron a usarla en el 2016.