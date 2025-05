Migrar: la aventura de crecer por el mundo

Juan Ignacio Dacosta es un joven periodista deportivo de Tandil que desde hace poco menos que un año vive en Nueva Zelanda, bajo la modalidad Visa de Vacaciones y Trabajo (Working Holiday Visa). En diálogo con LU32 detalló su experiencia personal y profundizó acerca de su trabajo y estilo de vida.