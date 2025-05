'Luis Galván fue un prócer en Talleres'

El periodista Gustavo Farías de la Voz del Interior de Córdoba narró detalles de la vida como futbolista y persona de Luis Galván quien fuera jugador de Talleres de Córdoba, Campeón Mundial con la Selección Argentina 19878 y además jugador de Loma Negra en el Nacional de 1983.