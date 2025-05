RADIO EN VIVO

'Si esto se prolonga en el tiempo, se van a empezar a caer unas cuantas empresas'

Durante una entrevista al aire de LU32, Gustavo Núñez, integrante de la Cámara de la Piedra bonaerense, se refirió al estado actual del rubro, al cual calificó como “imposible de mantener”. En el marco del Día Nacional de la Minería, habló sobre la falta de obra pública y cómo afecta al sector, e hizo referencia al vínculo con el gremio AOMA y la Provincia de Buenos Aires.