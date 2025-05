Provincia reclama por más obra pública nacional

La subsecretaria de minería bonaerense, María Laura Delgado, se expresó este miércoles, en el marco de la conmemoración del Día de Minería. En línea con todas las voces que fueron irradiadas previamente, indicó que no es el mejor momento de la actividad, aunque sostuvo que Provincia trata de sostener la obra pública, pero no tiene la envergadura de la que puede financiar Nación.