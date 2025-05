“El gobierno hace caso omiso a la realidad de los trabajadores”

En relación al Día de la Minería, Héctor Laplace, secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), opinó sobre el estado actual del rubro minero en Olavarría, desde la perspectiva del gremio. Se centró en la falta de obra pública, la cuál, según Laplace, representa una caída del 70% de la producción en Olavarría.