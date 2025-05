La Libertad Avanza promueve ordenar los ítems de las facturas energía eléctrica y obras sanitarias

El Cr. Guillermo Lascano, referente del espacio, explicó el proyecto de ordenanza presentado en el Concejo, asociado a decisiones nacionales que buscan “transparentar” los costos. Por otro lado, defendió la idea de fijar por ordenanza que se use el dinero recaudado por el impuesto a la piedra en obras.