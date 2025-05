UNICEN: Graduados de la Facultad de Medicina podrán ejercer en Australia y otros países

Después de dos años de gestión, los graduados de medicina podrán ejercer su profesión en los países agrupados bajo la Educational Commission for Foreign Medical Graduates. Con esta decisión, la Facultad de Medicina se convierte en parte del Directorio Mundial de Universidades de Medicina.

"Fue una gestión que comenzamos con la facultad, hace dos años aproximadamente, conjuntamente también con el área de Relaciones Internacionales de Rectorado de la Universidad Nacional del Centro, por pedido de Graduados, que es un claustro que nosotros en la universidad tenemos muy en cuenta", señaló Mauricio García, no docente de Salud y quien está a cargo del área de Relaciones Internacionales de la Facultad.

Al aire de LU32, contó cómo fue el proceso para concretar este avance:

"Recibimos reclamos de algunos graduados, es decir, ya recibidos de médico, que estaban viviendo específicamente en Australia, pero también recibimos consulta de chicos que estaban en Estados Unidos, que por decisión de vida, después de un tiempo habían decidido y tenían la intención de ejercer su profesión en esos países. El problema era que existe un sistema previo para que puedan homologar su título. Esto lo puede hacer cualquier persona de cualquier mundo en cualquier país, pero algunos países tienen algunas trabas para ese proceso", detalló García.

En sintonía, Mauricio García indicó que "una de las trabas que teníamos nosotros era que tanto Australia como Estados Unidos, entre otros países, para alguien poder acceder a homologar su título como médico en esos países, debía estar registrada su institución de origen, la que le daba el título, en un directorio mundial de escuelas de médicos, para que se entienda rápido. Ese organismo lo que hace es evaluar la calidad y la idoneidad de cada institución que emite el título de médico", explicó.

"Como facultad no estábamos en esa organización, y lo que se hizo durante aproximadamente dos años fue enviar documentos, interactuar con la agencia, hasta que finalmente este año nos informaron que la Facultad de Ciencias de la Salud pertenece oficialmente a ese directorio, lo cual habilita a que cualquier persona que se haya graduado en nuestra universidad y esté viviendo en esos países, pueda iniciar su trámite de homologación. Antes no lo podían hacer porque la facultad no estaba en ese organismo, y hoy sí lo quieren, sí lo pueden lo pueden hacer", indicó García.

"La universidad tiene representación de cuatro claustros, co-gobernadas, y los graduados son un claustro y realmente fue una necesidad que algunos graduados plantearon y nosotros dimos respuesta. A nivel de calidad educativa también es un indicador, porque tuvimos que pasar un proceso y hoy la facultad está en ese organismo, no es que sube cualquiera. Esta acción que se ha hecho, que se ha trabajado, no tiene que ver con alentar nada ni fomentar nada, simplemente a los graduados que pasaron por acá correrles ese escollo y después cada uno podrá definir su destino", concluyó Mauricio García, no docente de Salud y responsable del área de Relaciones Internacionales de la Facultad.